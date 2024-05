Reino Unido: Premiê convoca eleição antes do esperado e dissolve parlamento

Sunak aproveitou o anúncio para exaltar o Partido Conservador em meio à possibilidade de derrota, segundo o jornal The Guardian. "Não posso dizer o mesmo do Partido Trabalhista [sobre fazer o que é certo] porque não sei o que eles oferecem. E, na verdade, acho que você também não sabe. E isso é porque eles não têm nenhum plano. Não há ação ousada. E, como resultado, o futuro só pode ser incerto para eles".

O atual premiê criticou o líder da oposição, Keir Starmer. "No dia 5 de julho, Keir Starmer ou eu seremos primeiro-ministro. Ele mostrou repetidas vezes que escolherá o caminho mais fácil e fará qualquer coisa para obter o poder".

Após o anúncio, Starmer publicou um vídeo nas redes sociais em que diz que é "tempo de mudança". "A Grã Bretanha é ótima e motivo de orgulho, mas, depois de quatro anos sob os conservadores, nada parece funcionar mais".

Família real reduzirá compromissos em meio à campanha, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham, segundo o The Guardian. "A família real irá - de acordo com o procedimento normal - adiar compromissos que possam parecer desviar a atenção ou desviar a atenção da campanha eleitoral. Suas majestades enviam as suas sinceras desculpas a qualquer um daqueles que possam ser afetados como resultado".

*Com informações da Reuters e AFP