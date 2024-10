Bancos defendem limite no Pix para pagamentos de bets

Ao menos 5 pessoas morreram em novo ataque de Israel em Beirute. As Forças de Defesa de Israel declararam que lançaram um novo ataque aéreo "preciso" contra a capital libanesa na noite de ontem. Três grandes explosões foram ouvidas no subúrbio ao sul de Beirute. Bombardeios teriam sido direcionados a região de Dahiyeh, área onde o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense. Ataques israelenses mataram 46 pessoas no Líbano nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, e 85 ficaram feridas. Pelo menos 1.000 pessoas foram vítimas dos bombardeios nas últimas duas semanas. Entre as vítimas estão mulheres e crianças, segundo o ministério. Leia mais.

Anielle Franco diz à PF que importunação sexual de Silvio Almeida começou em 2022. A ministra da Igualdade Racial confirmou em depoimento que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos em depoimento que durou uma hora. Segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, a ministra disse que as "abordagens inadequadas", como definiu, começaram quando os dois passaram a fazer parte do grupo de transição de governo nomeado por Lula antes da posse dele como presidente da República e, segundo ela, foram escalonando até a importunação física. Em seus relatos a pessoas próximas, Anielle afirmava que ele chegou a tocar em sua perna por debaixo da mesa quando estavam em reuniões públicas — e que insistiu nas abordagens por diversos meses.

Brasil volta à final da Copa de Futsal após 12 anos. A seleção bateu a Ucrânia por 3 a 2 e conquistou a classificação na garra à final da Copa do Mundo de Futsal de 2024, no Uzbequistão. Maior campeã do torneio, a seleção brasileira busca o hexacampeonato. O capitão Dyego foi o herói do jogo, responsável pelos três gols brasileiros, um deles foi creditado como gol contra. O adversário do Brasil na final sairá do jogo entre Argentina e Fança e será definido nesta quinta. Os argentinos, junto dos brasileiros, são os únicos campeões que continuam vivos no torneio. A decisão será disputada no domingo. Saiba como foi o jogo.

Governo discute compra de novo avião após falha no México. O avião presidencial sofreu uma pane na terça-feira, quando decolou da Cidade do México levando Lula e uma comitiva de ministros, secretários e assessores. A falha fez com que o avião tivesse que voar em círculos por quase 5 horas para gastar combustível e poder pousar em segurança. Integrantes do governo afirmam que o problema dá impulso para retomar as discussões sobre a compra de uma nova aeronave, mas o tema esbarra em dificuldades orçamentárias. Os recursos viriam do ministério da Defesa, que foi um dos maiores afetados com os cortes neste ano. A pasta alega que sofreu queda de 47% nas despesas discricionárias nos últimos dez anos. Lula havia determinado, no ano passado, que a Aeronáutica apresentasse opções para a substituição e pediu um avião maior e com mais autonomia. O avião atual é considerado obsoleto para atender às necessidades da agenda diplomática do governo. Saiba mais.