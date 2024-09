Governo deve proibir uso do cartão do Bolsa Família para bets

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos seguem à frente em SP. Depois de mais uma semana de ataques e agressão física na campanha pela Prefeitura de São Paulo, nova pesquisa Datafolha mostra um cenário de estabilidade, mas com Pablo Marçal oscilando dois pontos para cima. Nunes tem 27% das intenções de voto e Boulos, 25%. Marçal aparece com 21%, ele tinha 19% no último levantamento e agora está colado em Boulos, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Tabata Amaral marcou 9%, contra 6% de José Luiz Datena. Na simulação de um segundo turno, Nunes derrotaria tanto Boulos quanto Marçal. Boulos também seria capaz de vencer Marçal em caso de disputa entre eles. Veja os números.

Pobreza na Argentina sobe e atinge 52,9% da população no governo de Milei. Os dados foram calculados por um programa nacional que produz indicadores sociais. Segundo o balanço apresentado ontem, o número de pobres na Argentina chega a quase 25 milhões de pessoas. A miséria pulou para 18,1% da população total e atinge 8,5 milhões de pessoas. É o maior número registrado desde 2003. Os cortes de gastos do presidente têm sido aplaudidos por mercados e investidores, mas têm empurrado o país para uma profunda recessão. Os dados evidenciam o aumento da pobreza desde que Milei assumiu o governo. A taxa oficial de pobreza no segundo semestre de 2023 foi de 41,7%.

Temporais afetam mais de 16 mil pessoas no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas que caem sobre o RS desde segunda-feira já provocaram danos em 48 cidades e deixaram a maior parte do estado em alerta de perigo de tempestade. Além disso, 260 pessoas estão fora de suas casas, em abrigos públicos ou em residências de parentes ou amigos. São 111 desabrigadas e 149 desalojadas. Há registros de alagamentos em diferentes regiões da capital Porto Alegre, inclusive em bairros que ainda se recuperam das enchentes históricas de maio. A frente fria já se deslocou, mas ainda há a possibilidade de mais chuvas hoje. Saiba mais.

X apresenta documentos exigidos por Moraes e volta a pedir desbloqueio. Representantes da plataforma de Elon Musk protocolaram ontem no STF uma petição em que dizem apresentar todos os documentos exigidos pelo ministro e que ainda faltavam para que a rede social possa ser desbloqueada no país. Além de alterações contratuais registradas em cartório que oficializam a advogada Rachel de Oliveira Conceição como sua representante no país, o X lista o pagamento de uma multa de R$ 18,3 milhões e a obediência à ordem judicial para a suspensão de nove contas de usuários investigados e acusados de cometer crimes. Alexandre de Moraes ainda não deu um parecer sobre o pedido do X.

Flamengo é eliminado da Libertadores da América. A equipe não saiu do 0 a 0 com o Peñarol pelo jogo de volta das quartas de final, no Uruguai, e viu os uruguaios garantirem vaga na semifinal. A derrota no jogo de ida, no Brasil, por 1 a 0 colocou pressão no Flamengo, que chegou precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu fazer o gol. O Peñarol volta à semifinal da Libertadores após 13 anos e vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o São Paulo na quarta-feira. Saiba como foi o jogo.

Mais uma jovem brasileira morre no Líbano em ataque aéreo israelense. Myrna Raef Nasser, de 16 anos, e seu pai morreram durante um bombardeio que atingiu a sua casa. Ela nasceu no Brasil, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, e tinha pouco mais de um ano quando se mudou para o Líbano, onde morava com o pai, a mãe e três irmãos. O tio de Myrna ainda vive no Brasil e contou que soube que a casa do seu irmão havia sido bombardeada na segunda-feira. Os corpos do pai Raef Nasser, de 46 anos, e de Myrna só foram encontrados na terça-feira. Eles ainda não foram enterrados porque, segundo o tio, a região onde eles moravam está inacessível. Um vídeo mostra o momento em que a casa foi bombardeada. Veja.