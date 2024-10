Irã ataca Israel com cerca de 200 mísseis e Netanyahu promete vingança

Primeiro voo da FAB para repatriar brasileiros no Líbano decola do Rio. O avião saiu da Base Aérea do Galeão nesta madrugada com destino a Beirute, mas antes fará uma escala em Lisboa, Portugal. Segundo comunicado da FAB, a tripulação é composta pela equipe operacional da aeronave e militares da área de saúde, como médico, enfermeiro e psicólogo. Cerca de 3.000 brasileiros já pediram ajuda ao governo brasileiro para deixar o país, esse primeiro voo deve repatriar 220 deles. A estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam no Líbano e a consulta para os que desejam repatriação segue aberta. Saiba mais.

Avião de Lula sobrevoa México por 4h30 com apenas um motor. O jato presidencial teve um problema técnico logo depois de decolar e precisou queimar combustível, voando em círculos por quatro horas e meia, e com apenas um motor funcionando. A aeronave percorreu mais de 2 mil quilômetros e, segundo fontes ouvidas pelo colunista do UOL Jamil Chade, Lula estava "tranquilo" e não houve qualquer sentimento de pânico entre os passageiros. Estavam no avião, além do presidente, o chanceler Mauro Vieira, Andrei Galípoli (PF), ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, as senadoras Soraya Vieira Thronicke e Tereza Leitão, e assessores. O presidente voltou ao Brasil no avião reserva.

Moody's eleva nota de crédito, e Brasil fica perto de grau de investimento. Além de elevar a nota, a agência de classificação de risco manteve a perspectiva do país em "positiva", mas salientou que o nível de endividamento ainda é alto e que o cenário fiscal tem incertezas, apesar de reformas promovidas pelo governo. A agência cita "aumento dos gastos obrigatórios, como Previdência, programas de assistência social e despesas com saúde e educação" como limitações, e diz que elas "pesam na credibilidade da política fiscal e complicam os esforços contínuos para cumprir as metas". O Brasil ficou a um passo do chamado grau de investimento, quando o país é considerado seguro, com baixos riscos de calote para quem investe em seus títulos de dívida. Leia mais.

Tortura é prática sistemática nas prisões de SP, segundo órgão federal. Relatório divulgado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, aponta que nas unidades prisionais paulistas ocorrem espancamento de presos e uso excessivo de armas não letais. O documento afirma também que há violência psicológica em instituições psiquiátricas e centros socioeducativos. As violações de direitos humanos foram identificadas em inspeções realizadas em seis prisões, duas unidades socioeducativas e três centros de saúde mental. O relatório foi enviado para as autoridades competentes com mais de 200 recomendações. Leia mais na reportagem de Flávio VM Costa.

X avisa que pagará multas restantes e Moraes manda liberar contas bancárias. Após um mês de bloqueio, a plataforma informou ao STF que pagará todas as multas pendentes para poder voltar a funcionar no Brasil. Em uma petição, o X disse que, para cumprir a medida, precisa ter desbloqueadas as contas bancárias e os ativos financeiros. O ministro Alexandre de Moraes concordou com a solicitação e reiterou ordem para o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários liberaram os valores retidos. O X foi suspenso em 30 de agosto porque se recusou a cumprir ordens de retirada do ar de perfis com conteúdo criminoso e porque não tinha mais um representante no país.