Congresso mostra ao governo quem manda e só falta revogar a Lei Áurea

Embora o fluxo de liberação de verbas tenha aumentado em 2024, o Congresso vem impondo ao governo derrotas em série. José Roberto de Toledo faz uma análise detalhada de como essa já tradicional máquina de angariar apoio parece ter enguiçado. E vê pelo menos duas razões políticas: as sucessões de Lira ("humilhações em série pretendem demonstrar quem manda e enviar um recado: não se meta no processo de sucessão do presidente da Câmara") e a do próprio Lula ("não só começou como está a todo vapor, principalmente do lado da oposição, que faz de tudo para desgatar o atual presidente e viabilizar um candidato próprio).