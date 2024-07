Ronilso: Campanha de Trump cria factoides para ganhar tempo contra Kamala

Tudo está dentro da regra do jogo. Kamala faz parte da chapa e é natural ficar com os fundos que foram arrecadados para Biden. Ainda que não fosse, ela arrecadou tanto com o movimento dos democratas como daqueles que querem investir nela como uma candidata forte para enfrentar Trump. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Para Pacheco, os democratas voltaram ao palco principal da disputa eleitoral com a chegada de Kamala e precisam aproveitar ao máximo este momento para ganhar força na campanha contra Trump.

Kamala tem se saído muito bem. Ainda estamos em uma bolha de euforia. O jogo começará para valer daqui a algumas semanas, mas é importante aproveitar esse momento de virada e colocar os republicanos um pouco contra a parede.

É difícil dizer qual pode ser o destino dela. Será uma eleição acirrada, bastante polarizada e uma experiência muito diferente para os EUA ter uma mulher negra bem posicionada nas pesquisas e fazendo frente contra um republicano.

As pesquisas estão saindo e há uma bolha de euforia no campo democrata. É importante o partido aproveitar esse momento da onda em que Trump e os republicanos saíram um pouco dos holofotes. Passou aquela coisa do atentado. Em termos de centro das atenções, o momento é do Partido Democrata. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

