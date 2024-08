Bolsa bate recorde histórico com otimismo sobre economia dos EUA

* Biden faz discurso em tom de despedida em convenção democrata. O presidente dos Estados Unidos encerrou a primeira noite da convenção do partido em um discurso com cerca de uma hora. Ovacionado pelo público, Biden falou em tom de despedida, elencou as conquistas de seu mandato e passou o bastão para Kamala Harris e Tim Walz como aqueles que darão continuidade ao seu trabalho. Em diversos momentos, a plateia formada por milhares de delegados do partido entoou frases como "nós amamos Joe" e "obrigada, Joe", e ele retribuiu, dizendo: "América, eu dei meu melhor a você". O presidente não deixou de falar de pontos fracos de seu mandato, como economia e imigração, e sobre o conflito na Faixa de Gaza. Ele disse que vai conseguir um acordo para um cessar-fogo e levar a paz ao Oriente Médio. Veja como foi o discurso.

* Governo buscará solução para emendas em reunião com STF e Congresso. O presidente Lula e seu núcleo político discutiram a questão das emendas na reunião semanal de articulação política. Alguns ministros se reunirão hoje com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, em busca de uma solução para a crise sobre as emendas, que foram suspensas pelo Supremo até que o Congresso defina regras que garantam a transparência e a rastreabilidade dos repasses. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco também devem participar do encontro e o governo federal será representado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União. Saiba mais.

****

STF tem 13 investigações sobre suspeitas no uso de emendas. Enquanto os Três Poderes tentam chegar a uma solução para liberar as emendas impositivas, tramitam em procedimento sigiloso no Supremo investigações preliminares que tratam de suspeitas relacionadas a irregularidades no uso de emendas parlamentares. Elas foram protocoladas pela Procuradoria-Geral da República e vieram de uma investigação inicial que estava sob a responsabilidade da ministra Cármen Lúcia e que acabou sendo dividida em 13 apurações distintas, sobre 13 fatos distintos. Os processos podem se transformar em inquéritos criminais se tiverem o entendimento do Ministério Público Federal e o aval dos ministros.

* MP pede suspensão de candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da suspensão da candidatura de Marçal à Prefeitura da capital paulista por suspeita de abuso de poder econômico por ter feito pagamentos a seguidores pelo compartilhamento de vídeos. O parecer é em resposta a uma ação movida pelo PSB, de Tabata Amaral, que denunciou à Justiça que seguidores de Marçal são remunerados por compartilharem trechos de vídeos do empresário. Se for condenado, Marçal ficará inelegível por oito anos. A decisão de seguir ou não a recomendação da Promotoria é da Justiça Eleitoral, que ainda não se manifestou no processo. Leia mais.

* Inmet emite alerta de perigo para dez estados por causa do calor. O alerta laranja é emitido quando a temperatura fica 5°C acima da média por um período de três a cinco dias. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os três estados do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia estão entre as unidades da federação que serão atingidos pela onda de calor. O alerta foi emitido ontem e tem validade até pelo menos esta quarta-feira. Os riscos para a saúde são tanto pelas altas temperaturas como pela baixa umidade do ar. O centro da cidade de São Paulo atingiu ontem índice de umidade do ar próximo ao de um deserto. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura, a medição na região da praça da Sé foi de apenas 13,5%.