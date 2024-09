Kamala se sobressai e consegue colocar Trump na defensiva no 1º debate

* Brasil perde para o Paraguai e cai para 5º lugar nas Eliminatórias. A seleção de futebol perdeu de 1 a 0 para a seleção paraguaia em uma atuação sem brilho. Foi a primeira derrota da passagem de Dorival Júnior como técnico, que apostou no trio do Real Madrid, formado por Rodrygo, Vini Jr. e Endrick no ataque. O Brasil ainda está na zona de classificação direta para a Copa porque a Fifa aumentou o número de participantes no próximo Mundial para 48 seleções, mas ocupa a quinta posição após quatro derrotas. A seleção volta a jogar em outubro, contra o Chile, em Santiago, e contra o Peru, em Brasília. Saiba como foi o jogo.

* Lula anuncia criação de autoridade climática. Em meio a um cenário de queimadas e secas nos rios da Amazônia, o presidente prometeu ontem, durante reunião com prefeitos em Manaus, a criação de um novo órgão executivo para tratar da questão climática no país. Essa é uma de suas promessas de campanha e foi determinante para o apoio de Marina Silva à sua candidatura, mas Lula não indicou metas ou prazos para a criação do órgão. O plano era que ele fosse anunciado em janeiro de 2023, mas a sua criação precisa ser aprovada pelo Legislativo, e a ideia não avançou diante do cenário adverso no Congresso Nacional. Marina Silva é vista como entrave para implementação de políticas de interesse do agronegócio, e a Frente Parlamentar da Agropecuária tem cerca de 300 deputados. Saiba mais.

* Dino manda União aumentar bombeiros contra incêndios. Após audiência pública com representantes do governo federal, o ministro do STF determinou a convocação imediata de bombeiros de estados que não estejam sendo atingidos por incêndios para combater o fogo na Amazônia e no Pantanal. Além disso, determinou mais 8 medidas para o governo aprimorar o combate às queimadas. O governo informou ao STF que vai ampliar o orçamento de combate aos incêndios e anunciou uma futura medida provisória com mais R$ 500 milhões de crédito extraordinário. Leia mais.

* Brasil tem primeira deflação em 14 meses. O IPCA mostrou leve queda de 0,02% em agosto, segundo dados do IBGE, na primeira redução do índice desde junho de 2023, quando a baixa havia sido de 0,08%. O novo resultado teve influência do recuo dos preços da energia elétrica e de parte dos alimentos, mas analistas esperam reversão dos números em setembro. No acumulado de 12 meses, a inflação desacelera 4,24%. O número ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro, que apontava leve variação positiva de 0,02%. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para a inflação deste ano é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (de 1,5% a 4,5%). Veja os números.

* Palestina assume lugar na Assembleia Geral da ONU. As autoridades palestinas assumiram um assento oficial na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em um dia considerado como "histórico" pela diplomacia dos países árabes. A diplomacia palestina anunciou, imediatamente após ocupar o posto, que irá apresentar uma resolução pedindo a retirada de Israel dos territórios ocupados num prazo de seis meses. Trata-se da primeira resolução de autoria dos palestinos em mais de 70 anos da ONU. De acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, a chegada dos palestinos recebeu aplausos da Assembleia e críticas de Israel, que rebateu a decisão alertando que a medida era um "favoritismo político", porque "apenas estados soberanos podem fazer parte". Saiba mais.

* Deolane Bezerra volta à prisão após descumprir ordem da Justiça. A advogada e influenciadora recebeu voz de prisão no Fórum onde assinaria os trâmites para cumprir a prisão domiciliar. Segundo a Polícia Civil, foi decretada uma nova prisão preventiva "em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar". Deolane havia deixado a Colônia Penal Feminina do Recife na segunda, com uso de tornozeleira eletrônica, mas a decisão determinou que ela não poderia se manifestar em redes sociais ou na imprensa e, ao deixar a Colônia Penal, ela respondeu a perguntas de jornalistas e fez críticas à prisão. A influenciadora foi presa em investigação para identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Saiba mais.