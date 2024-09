Dados do BC indicam fraude com bets e beneficiários do Bolsa Família

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O podcast A Hora desta semana analisa a hipótese de que o fabuloso número (R$ 3 bilhões em um mês) dos gastos com apostas entre usuários do Bolsa Família divulgado pelo BC pode indicar uma fraude no programa. Com auxílio da repórter Amanda Rossi, os apresentadores José Roberto de Toledo e Thais Bilenky mostram que a relação entre o número de beneficiários, o valor do benefício e o volume dos gastos tem uma distribuição irreal, o que deveria suscitar uma investigação pela autoridade monetária. O BC, porém, não respondeu ao questionamento da repórter.