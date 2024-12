Governo perde oportunidade de reformar Forças Armadas

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Hamilton Mourão, ex-vice de Bolsonaro e hoje senador, deu entrevista em que sustentou, grosso modo, que golpe mal feito não é golpe. A incompetência serviria como um passe livre na Justiça. Leonardo Sakamoto, aqui, e Reinaldo Azevedo, aqui (em vídeo), comentam o raciocínio do general.