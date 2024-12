Imbróglio das emendas: falcatruas, dobradinha, sequestro e sinais trocados

O ministro -considerado próximo ao presidente Lula- argumentou que a Constituição não prevê emendas aprovadas fora das comissões. A Câmara alegou que os recursos já haviam sido aprovados em 2023 e que o ofício só formalizou as mudanças. Dino não se deu por satisfeito e pediu atas que comprovem as deliberações, reafirmando que o papel das comissões é indispensável para garantir que o processo seja transparente.

Para a colunista Carla Araújo, o governo federal está dando "sinais trocados" nesta pendenga, agindo simultaneamente como "refém" e "cúmplice" do Congresso. Primeiro, aprova as emendas. Mas "coincidentemente, logo depois que aprova as medidas [do pacote de ajuste fiscal] no Congresso, o Flávio Dino vem e fala: 'Não, não, não, espera aí, essas emendas de comissão aqui também foram irregulares. Vamos parar de novo", diz Carla.

Ela sugere a existência de uma "dobradinha" entre Judiciário e Executivo, criando um cenário de incertezas.

Já o colunista Tales Faria elogia a postura firme de Dino, que, segundo ele, não cedeu às manobras e "falcatruas" da Câmara, lideradas pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Tales considera que o governo foi vítima de chantagem por parte do Congresso e que a decisão de Dino em suspender as emendas foi acertada.

Tales também critica a falta de clareza no envio das emendas e ressalva que a pressão política obrigou o Executivo a trabalhar junto ao Congresso em um contexto de irregularidades e falta de transparência, o que pode ter consequências ruins para o governo.

E Leonardo Sakamoto relembra como as emendas se tornaram um "sequestro" do Orçamento por parte do Congresso, o que reduz os recursos para projetos nacionais e regionais mais estruturados e torna o orçamento, no mau sentido, "municipalizado", perpetuando os mesmos grupos políticos no poder.