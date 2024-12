Supremo freia de novo a farra das emendas

Wálter Maierovitch também concorda com a medida do magistrado. "Tecnicamente, a decisão do ministro está perfeita", diz o jurista.

Lira está prestes a deixar a presidência da Câmara. Mas isso não significa que a perda de foro especial do parlamentar fará o STF deixar de julgá-lo, segundo Carolina Brígido e Mateus Coutinho. "O foro privilegiado de deputados federais e senadores fica mantido no tribunal se o crime tiver sido cometido durante o exercício da função de parlamentar - mesmo que haja renúncia, cassação ou não reeleição para o cargo", explicam.

Raquel Landim, numa leitura mais política, lamenta a permanente crise entre os Poderes, com um Executivo fraco demais para moralizar a festa do orçamento secreto, fazendo com que o Supremo intervenha. "Não dá para governar com o Judiciário", escreve.

Outros olhares

Mariana Londres

