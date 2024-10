'O gado pulou a cerca', e a direita não tem dono

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É errado pensar que Bolsonaro é página virada, mas a direita (e sua versão extrema) encontrou caminhos para se viabilizar fora do comando do capitão. O podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky, analisa minuciosamente como algumas tartarugas foram fugindo por debaixo do cercadinho do ex-presidente. Ou, em formulação melhor oferecida pelo programa, "o gado pulou a cerca".