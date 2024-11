Investigação da morte do delator do PCC nasceu polarizada

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Considerando que PMs faziam bico como seguranças para Vinícius Gritzbach, que lavava dinheiro do PCC, e que ele denunciou diversos policiais civis ao Ministério Público, parece lógico que a investigação ganharia se fosse federalizada. Soma-se a isso a suspeita de que o delator tenha sido morto por policiais.