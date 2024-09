Artistas reinventam ideia de 'humor negro' nas redes

"Elas eram as pessoas que estavam ali para servir. Então quando elas vão para o palco fazer arte, elas se posicionam enquanto protagonistas das próprias narrativas e as pessoas pagam para ouvir", diz. Para a pesquisadora, elas conseguem transmitir um humor que não enfatiza as opressões. "Elas vão para o palco falar de suas vivências e muitas vezes nem tocam na questão do racismo", complementa.

A pesquisadora também chama a atenção para "um perfil que pode falar tudo sem ter uma punição", normalmente associado a homens brancos. Nesses casos, o humor negro sempre serviu ao que é chamado de racismo recreativo, um tipo de discriminação que se caracteriza pela prática de um humor hostil e brincadeiras disfarçadas de ofensas, muito naturalizado anos atrás em estereótipos do negro como "malandro", "bêbado" ou "ladrão".

No Brasil, o racismo recreativo passou a ser considerado crime pela lei nº 14.532, de janeiro de 2023, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Neste caso, a prática é tipificada como injúria racial, que passou a ser enquadrada também como crime de racismo.

A possível leveza de ser negro no palco

Quem viveu assiduamente a internet nos últimos 10 anos também deve se lembrar de quando a atriz e comediante Maíra Azevedo viralizou como Tia Má. Com vídeos curtos, em sua maioria gravados dentro do carro e com óculos escuros, ela dava conselhos amorosos e falava de situações cotidianas - tudo a partir do seu ponto de partida: uma mulher negra no mundo.

Em 2018, ela se tornou a primeira mulher brasileira a lançar um especial de stand up na internet, o "Tia Má Com a Língua Solta". Hoje, tem mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram e atuou como atriz em algumas produções, como os filmes "Medida Provisória" e "Vale Night", e a série "Sem Filtro" da Netflix.