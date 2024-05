Gringa e Brasil redescobrem Machado, mas ainda falta lembrar: ele é negro

"O Machado negro era altamente criticado a ponto de Sílvio Romero [poeta e jurista] chamar Memórias Póstumas de Brás Cubas de 'a bolorenta pamonha literária'", explica.

Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, atual Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Seu pai era um homem negro e sua mãe, uma mulher branca portuguesa. "Menino pobre, tal como muitos jovens negros de hoje, ele se apegou ao mundo da escrita escolarizada como uma forma de aparecer em meio ao mundo racista do século XIX", explica Nascimento.

O escritor, no entanto, passou a ganhar terreno em meados do século 20, quando a universidade buscava novas perspectivas para entender o Brasil e se afastar da imagem de um país escravagista.

"Sua linguagem, antes atacada por críticos abertamente racistas, agora era simplesmente vislumbrada pelos usos 'rebuscados' de ênclises e mesóclises que povoam sua literatura. Escritas que, conforme sabemos, ou deveríamos saber, são a apropriação e uso proposital da linguagem para mobilidade social. A escrita era, por si só, uma forma de sobreviver, de viver e de reescrever a própria vida no meio de uma tradição literária elitista"

Gabriel Nascimento, linguista

Mais de 100 anos depois de sua morte, se a escrita de Machado passa a ter mais reconhecimento pela sua excelência, a sua origem continua em apagamento. Neste ano, a própria ABL (Academia Brasileira de Letras), recriou Machado de Assis por meio de IA, cujo avatar não tinha sotaque e tinha pele branca.