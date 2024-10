Nós Negros: Desenhos com protagonistas negros para curtir com a criançada

Neste Dia das Crianças, Nós Negros mergulha neste universo e traz uma seleção de séries de desenhos cujos protagonistas são negros e marcam presença com seus cabelos black power, dreads e tranças.

Super-Heroínas da Equipe 4

A primeira série animada africana da Netflix acompanha super-heroínas em uma cidade afrofuturística na Zâmbia. O ponto forte da produção já começa pelos nomes das protagonistas - T-Mlilo/Temwe, K-Bongo/Komana, Za-Mpezi/Zee e M-Kozo/Monde -, que dão uma oportunidade de explicar para a criançada a diversidade de nomes e culturas pelo mundo, incluindo os africanos. Disponível na Netflix.

Bino e Fino

Embora de origem nigeriana, essa animação é exibida no Brasil e foca em irmãos gêmeos que vivem na África subsaariana e aprendem sobre cultura e história. Episódios estão disponíveis no Youtube e Globoplay.

O Mundo de Karma

Karma é uma menina talentosa que usa o rap para enfrentar os desafios do dia a dia, como lidar com o próprio cabelo. É empolgante ver como a narrativa estrutura a sua autoestima. Também é um desenho mega recomendado para refletir sobre a vida dentro da escola. Disponível na Netflix.

Imagem promocional de 'Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi' Imagem: Divulgação/Disney+

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi

Kai, Lys e Nubs são três aprendizes Jedi. Kai, um garoto negro, embarca com os amigos em grandes aventuras. É uma boa pedida para exercitar o olhar da diversidade com as crianças, uma vez que cada integrante desta saga traz sua particularidade bem demarcada. Disponível na Disney+.