Israel ataca Faixa de Gaza em meio a impasses no acordo de cessar-fogo

O Exército de Israel realizou uma série de novos ataques na Faixa de Gaza, rompendo o cessar-fogo com o grupo Hamas em meio a obstáculos nas negociações para as próximas fases da trégua e novas trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O governo israelense declarou que os ataques são contra alvos e lideranças do Hamas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, a ofensiva deixou ao menos 326 mortos, incluindo crianças. Médicos relatam ao menos 150 feridos atendidos nos hospitais. Uma autoridade do Hamas disse à agência Reuters que os ataques significam o rompimento unilateral, por parte de Israel, do acordo de cessar-fogo, e que expõem os reféns ainda em posse do grupo a um "destino desconhecido". Leia mais.

Dólar fecha no menor valor desde novembro. A moeda norte-americana fechou ontem em queda e a Bolsa em alta depois da divulgação de dados positivos sobre a atividade econômica no Brasil e na China, e em mais um dia de incertezas no mercado dos Estados Unidos pelos comentários do secretário do Tesouro americano sobre uma possível recessão no país. O dólar fechou o dia com baixa de 1,01%, cotado a R$ 5,685, menor valor desde 7 de novembro de 2024. No ano, a moeda acumula queda de 7,98%. Segundo analistas, os investidores aguardam novas notícias sobre os planos de tarifas de Donald Trump e também estão otimistas com a "superquarta", dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil e o banco central americano anunciarão suas novas diretrizes sobre juros. Leia mais.

Lula assina hoje projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5.000. A assinatura será em um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A proposta é uma das prioridades do governo em 2025, mas ainda vai precisar ser aprovada na Câmara e no Senado antes de ser sancionada por Lula ainda neste ano para começar a valer em 2026. Fernando Haddad disse ontem que a renúncia com a ampliação da isenção custará cerca de R$ 27 bilhões, um impacto menor do que os R$ 35 bilhões estimados inicialmente, e que terá de ser recompensada por uma alíquota nova que irá incidir sobre quem tem rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais. Saiba mais.