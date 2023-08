Após massacre na Flórida, Biden pede que EUA combatam supremacistas brancos

O xerife local, T.K. Waters, disse que o ato teve motivação racial. Autoridades afirmam que o autor deixou vários manifestos à mídia, aos seus pais e às forças de segurança, detalhando seu ódio por negros.

Os crimes de ódio subiram 12% nos EUA em 2021, o último ano com dados disponíveis, de acordo com o FBI.

A vice-presidente, Kamala Harris, alertou que "há aqueles que intencionalmente tentam nos dividir como nação". Os norte-americanos, segundo ela, "possuem o dever de não deixar que facções destruam a nossa unidade".

Biden conversou com o prefeito de Jacksonville e o xerife sobre o massacre, de acordo com assessores."Há um grupo de extremistas tentando apagar a história", afirmou o presidente, em referência a tentativas do governador da Flórida, Ron DeSantis, de mudar como a escravidão é ensinada nas escolas.

Críticos dizem que o intuito da medida é tentar diminuir a brutalidade sofrida pelos escravos naquela época.