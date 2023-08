Rússia admite pela 1ª vez que Prigozhin pode ter sido assassinado

O jato particular da Embraer no qual Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo caiu ao norte de Moscou, matando todas as 10 pessoas a bordo em 23 de agosto, incluindo duas outras figuras importantes do Grupo Wagner, quatro guarda-costas de Prigozhin e uma tripulação de três pessoas.

A causa ainda não está clara, mas moradores próximos ao local disseram à Reuters que ouviram um estrondo e depois viram o jato cair no chão.

O avião caiu exatamente dois meses após Prigozhin ter assumido o controle da cidade de Rostov, no sul do país, no final de junho, o que foi o início de um motim que abalou as bases da Rússia do presidente Vladimir Putin.

A Rússia informou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Brasil, que não investigará o acidente do jato Embraer, de fabricação brasileira, de acordo com as regras internacionais "no momento", disse a agência brasileira à Reuters.

Perguntado sobre esse relato, Peskov declarou: "Em primeiro lugar, a investigação está em andamento, o Comitê de Investigação está envolvido nisso".

"Nesse caso, não se pode falar de nenhum aspecto internacional", disse Peskov.