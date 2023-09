Estudante mata a tiros 3 pessoas em Roterdã

O homem foi preso perto do hospital, onde também iniciou um incêndio. Sua motivação é desconhecida.

"Ficamos chocados com um incidente horrível. Foram disparados tiros em dois lugares diferentes da cidade. Muitas pessoas testemunharam isso", disse o prefeito de Roterdã, Ahmed Aboutaleb. "As emoções na cidade estão muito fortes. Minhas condolências vão para as vítimas."

O promotor-chefe de Roterdã, Hugo Hillenaar, disse: "O suspeito era conhecido das autoridades policiais e, em 2021, foi processado e condenado por abuso de animais".

Vídeos postados online mostraram a polícia instruindo os estudantes a correrem para fora enquanto equipes fortemente armadas chegavam ao local. Um vídeo mostrou um homem algemado vestindo o que pareciam ser calças camufladas.

A polícia disse que não havia indicações de um segundo atirador.

(Bart Meijer, Charlotte Van Campenhout, Toby Sterling, Anthony Deutsch)