Partido de Mandela perde hegemonia na África do Sul - Após três décadas no poder, Congresso Nacional Africano não consegue maioria absoluta nas eleições e terá dificuldades para formar coalizão de governo. Novo partido do ex-presidente Jacob Zuma poderá ser fiel da balança.Os partidos políticos da África do Sul aceleram as negociações para selar possíveis coalizões de governo, após o Congresso Nacional Africano (ANC), legenda do presidente Cyril Ramaphosa, ficar cada vez mais próximo de perder a maioria absoluta que manteve no país nas últimas três décadas.

Com 94,66% dos votos apurados até a noite desta sexta-feira (31/05), o ANC somava 40,69% do total, contra 21,53% da sigla de oposição Aliança Democrática (DA), de centro-direita. O partido de esquerda uMkhonto weSizwe (MK), fundado há poucos meses pelo ex-presidente Jacob Zuma, conquistou 14,31% dos votos. Em quarto lugar, aparece a legenda da esquerda radical Combatentes da Liberdade Econômica (EFF), com 9,44%.

Se o resultado final comprovar essa tendência, isso significará uma queda de cerca de 15% no apoio popular à ANC – partido fundado por Nelson Mandela – em relação às eleições de 2019. Os números refletem a insatisfação dos eleitores com o desemprego desenfreado, problemas de infraestrutura e graves crises no fornecimento de energia.