Sakamoto: Fala de Trump tenta manter apoio de quem não vive no 'Trumpverso'

Por que [Biden fez o apelo? Porque é exatamente isso. Existem duas coisas que os analistas nos Estados Unidos levantaram logo depois da condenação. A primeira que o fato de termos um candidato que é um ex-presidente, mas é um candidato que foi condenado criminalmente pela Justiça, pode fazer com que democratas que estão meio de saco cheio do Biden -- por uma série de razões, por causa do apoio dele a Israel durante o genocídio em Gaza, por causa do fato de que os preços nos Estados Unidos ainda seguem em por mais que a economia lá tenha melhorado os indicadores também --, então esse pessoal que tá meio chateado e não quer sair para votar com o Biden ele pode vir a sair exatamente para impedir [o retorno de um presidente condenado].



A segunda coisa é que existe um grupo de eleitores do Trump, e que pesquisas mostraram, como uma pesquisa encomendada pela CNN nos Estados Unidos em abril, que aponta que 24% dos republicanos poderiam mudar o voto caso o Trump fosse condenado criminalmente. Desses 12% que estão registrados para votar (...) poderiam mudar o voto. 'Ah, é pouca gente', não é numa situação em que o voto nos Estados Unidos não é quem tem mais voto ganha, você tem colégios eleitorais.

Isso pode fazer a diferença em estados que ora vota em um partido, ora em outro. Esse cara republicano que não é um trumpista radical, não vive sob o lema de Maga da realidade paralela, ele pode vir a mudar o voto exatamente por conta da condenação criminal do Trump. Isso pode também influenciar a eleição, ou seja, o grupo trumpista básico que é o que o Trump tá bombando aqui, não vai mudar de opinião. Mas o Trump tá tentando manter esse pessoal que não é radical junto com ele também, porque com a condenação pode mudar de lado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Miguel Reale Jr: Não cabe a Moraes ser o julgador do caso em que é vítima

Também no UOL News desta sexta (31), o jurista Miguel Reale Jr. afirmou que não cabe a Moraes ser o julgador do caso em que é vítima de ameaça. Hoje, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos em uma operação com o aval do próprio ministro.