Taiwan cancela voos e suspende trabalho com aproximação do tufão Koinu

O tufão Koinu se dirigia ao sul de Taiwan nesta quarta-feira, levando chuvas e ventos fortes e causando o cancelamento de mais de 100 voos, bem como a suspensão de trabalhos e escolas.

A previsão é que o Koinu atinja a costa sudeste de Taiwan, perto da cidade de Taitung, na manhã de quinta-feira, como um tufão de categoria três, mas depois se enfraquecerá ao cruzar a ponta sul da ilha e entrar no Estreito de Taiwan, de acordo com o Tropical Storm Risk.

A chuva mais forte cairá nas partes montanhosas e pouco povoadas do condado de Pingtung, no sul, e nos condados da costa leste de Taitung e Hualien, mas o tufão também afetará a principal cidade portuária do sul, Kaohsiung.