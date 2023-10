Hezbollah dispara contra Israel após membros serem mortos em bombardeio

O Hezbollah afirmou em comunicados online subsequentes que três dos seus membros tinham sido mortos na "agressão" de Israel ao sul do Líbano na tarde desta segunda-feira. Duas fontes de segurança libanesas disseram à Reuters que mais dois membros do Hezbollah foram mortos.

O Exército israelense afirmou que identificou alguns "lançamentos" do Líbano contra Israel, sem feridos. Disse que estava respondendo com artilharia na direção do Líbano.

O Hezbollah afirmou em comunicados que pelo menos quatro dos seus membros foram mortos na ?agressão? de Israel contra o sul do Líbano na tarde de segunda-feira.

Israel bombardeou o sul do Líbano na segunda-feira, após uma incursão entre fronteiras reivindicada pelo grupo palestino Jihad Islâmica, que está lutando ao lado do Hamas, desde o ataque surpresa contra Israel no sábado.

O Exército israelense afirmou que soldados apoiados por helicópteros mataram pelo menos dois homens armados que cruzaram a fronteira. Uma autoridade do Hezbollah havia negado anteriormente que o grupo estava envolvido na incursão entre as fronteiras.

Duas fontes, ambas próximas ao Hezbollah, disseram que o bombardeio letal de Israel contra o posto de observação do Hezbollah no sul do Líbano atrairia uma resposta do grupo.