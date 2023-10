Hamas diz que está 'aberto a discussões' sobre trégua com Israel

Um integrante do alto escalão do grupo extremista Hamas disse que o grupo está "aberto a discussões" sobre uma possível trégua com Israel. A informação é da emissora árabe Al Jazeera.

O que aconteceu:

Moussa Abu Marzouk disse que o Hamas estava aberto a "algo desse tipo" e a "todos os diálogos políticos". A declaração foi feita por telefone, quando questionado se o grupo islâmico está disposto a discutir um possível cessar-fogo.