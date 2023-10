Com Brasil na presidência, Conselho de Segurança da ONU se reúne na sexta para discutir Israel e Hamas

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na tarde de sexta-feira, segundo diplomatas, para discutir o conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas em Gaza.

O conselho ainda não decidiu se a reunião será pública, disseram os diplomatas.

Os 15 membros do órgão, que tem presidência do Brasil neste mês, se reuniram a portas fechadas no domingo, um dia depois que o Hamas invadiu cidades e vilarejos israelenses, matando 1.200 pessoas e levando dezenas de reféns para Gaza.