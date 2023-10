Múcio diz que todos os brasileiros serão retirados da guerra em Israel

O ministro da Defesa José Múcio afirmou em conversa com jornalistas que todos os brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e o Hamas serão trazidos de volta. A declaração ocorreu após a chegada do primeiro avião com 211 brasileiros repatriados vindos do país, na madrugada desta quarta-feira (11).

O que ele disse

O ministro disse que a ordem do presidente Lula (PT) é de que todos os brasileiros que queiram voltar sejam repatriados. "O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro [na região]. Todos que desejam voltar, vamos apresentar condições [para voltar].