Metal Leve lança oferta de ações primária e secundária de R$950 mi

Considerando a venda integral do lote extra, bem como ajuste por dividendos, o follow-on pode movimentar até 949,9 milhões de reais com base no preço do fechamento da ação na segunda-feira, segundo a companhia.

O valor, porém, é meramente indicativo, já que o preço por ação da oferta só será definido em 31 de outubro após consulta aos agentes de mercado.

A Metal Leve afirmou que pretende utilizar os recursos captados com a oferta primária exclusivamente para pagamento de dividendos. A companhia anunciou junto com a oferta uma distribuição de quase 711 milhões de reais em proventos aos acionistas.

O Itaú BBA (líder) e o Citi coordenam a oferta de ações

A Metal Leve, uma unidade da alemã Mahle, havia anunciado a contratação dos bancos para potencial oferta de ações no início deste mês, o que surpreendeu o mercado. As ações da companhia acumulam queda de 21,2% no mês.