Guerra impede entrega de comida, e crianças de Gaza sofrem com fome e tonturas

Refeição de cebolas

"Meus filhos acabaram de me dizer que queriam frango. Onde eu encontraria frango para eles? Onde? Eu sei? Que Alá nos salve", pediu Nasr, chorando enquanto falava.

"Não recebemos comida há dois dias. Como eu engano meus filhos? Com um pouco de macarrão? Com ensopado de lentilhas? Se eu ainda conseguisse encontrar!", afirmou, acrescentando que às vezes ela recorreu a refeições com apenas cebolas.

Nasr entrou em sua tenda para buscar a lata de ervilhas que um homem gentil lhe deu, embora ele a tivesse comprado para si próprio. "É isso. É tudo que temos para o dia inteiro", disse, erguendo a lata e com a voz aumentando de tom pela raiva.

Longe de ser um caso extremo, o relato de Nasr ecoa histórias de muitos entrevistados pela Reuters em Rafah e outros locais. As pessoas contam que estão comendo apenas uma vez por dia, falam de refeições inadequadas com nutrição insuficiente, de racionamento de água e de crianças com diarreia por beberem água suja.