Pelo menos 66% dos empregos foram perdidos em Gaza desde a guerra, diz OIT

GENEBRA (Reuters) - Pelo menos 66% dos empregos foram perdidos em Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) na quarta-feira, alertando que as perdas de emprego podem continuar aumentando no enclave.

As perdas somam um total de 192 mil empregos no pequeno território palestino, disse a OIT em sua segunda avaliação do impacto dos ataques aéreos e terrestres israelenses em Gaza, que começaram depois de uma incursão mortal na fronteira por homens armados do Hamas em 7 de outubro.

Em uma primeira avaliação divulgada no início de novembro, a OIT estimou que 182.000 empregos haviam sido perdidos em Gaza, um número que representa mais de 60% dos empregos.