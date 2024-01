Presidente do Egito acusa Israel de barrar chegada de ajuda humanitária a Gaza

"A passagem de Rafah, no Egito, fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Mas os procedimentos que ocorrem no lado israelense para que possamos enviar a ajuda sem que ela seja bloqueada são o motivo (dos atrasos)."

A guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza, após um ataque surpresa do Hamas na fronteira, causou uma grave crise humanitária, com a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza desabrigados e com grande escassez de alimentos, água, medicamentos e combustível.

Israel já havia negado a retenção da ajuda a Gaza por meio da passagem de Rafah.