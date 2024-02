Papa cita "hipocrisia" daqueles que criticam bênçãos a casais LGBT

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse que vê "hipocrisia" nas críticas à sua decisão de permitir que os padres abençoem casais do mesmo sexo, possivelmente sua defesa mais contundente da medida.

As bênçãos LGBT foram autorizadas no mês passado por um documento do Vaticano chamado Fiducia Supplicans (Confiança Suplicante), mas encontrou resistência significativa na Igreja Católica, especialmente por parte dos bispos africanos.

"Ninguém se escandaliza se eu der minhas bênçãos a um empresário que talvez explore pessoas, e isso é um pecado muito grave. Mas eles se escandalizam se eu as dou a um homossexual", disse Francisco à revista católica italiana Credere.