Milhares protestam contra Orbán após escândalo de indulto por abuso sexual na Hungria

Embora o escândalo não represente uma ameaça imediata ao governo de Orbán, com as eleições de 2026 ainda distantes, ele ocorre às vésperas das eleições para o Parlamento europeu em junho, nas quais seu partido espera tirar proveito do crescimento do apoio à extrema-direita em toda a Europa.

A revelação da anistia presidencial gerou um clamor público e nove influenciadores, entre eles o popular cantor Azahriah, convocaram um protesto para a histórica Praça dos Heróis de Budapeste.

Dezenas de milhares de manifestantes, incluindo muitos jovens, amontoaram-se na imensa praça. Outras mais preencheram as avenidas ligadas à praça ou ainda marchavam para o local.

Os motivos por trás do perdão a um homem que ajudou a acobertar abuso sexual em um lar de crianças, que levou à renúncia da presidente, ainda não estão claros.

(Reportagem de Krisztina Than e Boldizsar Gyori)