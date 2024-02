Pelo menos dois ataques aéreos atingem sul do Líbano, dizem testemunhas

Fontes de segurança libanesas disseram que os ataques aéreos atingiram fábricas e armazéns em uma área industrial ao sul de Sidon, mas não ficou claro qual era o alvo. Uma das fontes disse que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, a maioria delas trabalhadores sírios.

O principal porta-voz militar israelense disse que os ataques aéreos aos depósitos de armas perto de Sidon foram realizados em resposta a um drone lançado contra Israel pelo grupo militante libanês Hezbollah.

Israel tem realizado ataques aéreos ao longo da área de fronteira no sul do Líbano contra o grupo armado Hezbollah, que disparou foguetes contra os israelenses.

Mais de 170 combatentes do Hezbollah e quase três dúzias de civis foram mortos em ataques israelenses no Líbano desde que o Hezbollah lançou foguetes contra Israel em apoio ao seu aliado palestino Hamas, apontam números anunciados pelo Hezbollah e uma contagem da Reuters de mortes de civis.

Os combatentes do Hamas lançaram um ataque contra Israel em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns na Faixa de Gaza, segundo dados israelenses. As investidas aéreas, terrestres e marítimas de Israel em Gaza mataram mais de 28.000 pessoas desde então, afirmam autoridades de saúde palestinas.

Na semana passada, duas sequências de ataques israelenses no sul do Líbano mataram 10 civis e vários combatentes do Hezbollah, incluindo um comandante da força de elite Radwan do grupo.