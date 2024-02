Vídeo mostra mãe e 2 filhos israelenses sequestrados pelo Hamas após ataque

Hamas diz que reféns foram mortos em bombardeio israelense em novembro. O governo de Israel insiste, porém, que não conseguiu confirmar essa informação. Segundo Hagari, o Exército está fazendo "todos os esforços possíveis" para obter atualizações sobre o paradeiro da mãe e seus dois filhos. Se e quando conseguirmos, "vamos avisar primeiro a família e depois o público", completou.

Sequestrado com nove meses, Kfir é o refém mais jovem em Gaza. "Um bebê roubado de seu berço durante o massacre promovido pelo Hamas", disse Hagari. "Ver essa jovem mãe agarrada aos seus bebês e cercada por terroristas [sic] armados é horrível, de partir o coração". Das 253 pessoas sequestradas pelo Hamas, 134 continuam reféns em Gaza, segundo o jornal The Times of Israel.

A gravação mostra os terroristas [sic] envolvendo Shiri e seus filhos com um lençol, tentando escondê-los. Dá para ver o cabelo ruivo do pequeno Ariel aparecendo através do pano branco. Eles foram forçados a entrar em um carro e levados para outro lugar.

Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel, em coletiva

Ultimato para o Hamas

Israel deu até 10 de março para o Hamas libertar todos os reféns. O governo israelense disse hoje que o grupo extremista deve liberar todas as pessoas sequestradas em 7 de outubro para evitar uma ofensiva em larga escala na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A data fixada por Israel marca o início do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.

Na mira de Israel, Rafah abriga hoje 1,5 milhão de pessoas. Muitas delas são refugiadas de outras regiões do território palestino e não teriam para onde fugir no caso de um ataque israelense. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mais de 29 mil palestinos foram mortos desde outubro do ano passado.