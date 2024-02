Em ato de desagravo, governo Lula chama embaixador israelense

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva convocou o embaixador de Israel em Brasília em um gesto de desagravo. A medida ocorre diante da escalada retórica entre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois das acusações do presidente brasileiro da existência de um genocídio em Gaza e a comparação ao nazismo.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o chanceler Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio do Itamaraty, na capital fluminense.

Ele ainda chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã.