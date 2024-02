Viúva de Navalni diz que continuará luta do marido por uma Rússia livre

Yulia Navalnaya, a viúva do líder da oposição russa Alexei Navalni, disse nesta segunda-feira que continuará a luta de seu marido por uma Rússia livre e convocou seus apoiadores a combater o presidente Vladimir Putin com mais fúria do que nunca.

"Quero viver em uma Rússia livre, quero construir uma Rússia livre", afirmou Navalnaya em uma mensagei de vídeo intitulada "Continuarei o trabalho de Alexei Navalni".

"Vladimir Putin matou meu marido", disse Navalnaya, acrescentando que ela trabalhará com o povo russo para lutar contra o Kremlin e criar uma nova Rússia.