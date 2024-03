Forças norte-americanas e britânicas atacam alvos houthi no Iêmen, diz emissora dos houthis

A cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen, e outras áreas costeiras no oeste do país foram atingidas nesta segunda-feira por uma dúzia de ataques aéreos atribuídos a uma coalizão norte-americana e britânica que defende navios no Mar Vermelho, afirmou a Al Masirah, principal emissora de notícias gerida pelos houthis.

Os ataques ocorreram na esteira das primeiras fatalidades de civis e perdas de embarcações desde que os houthis, alinhados ao Irã, começaram a atacar navios comerciais, em novembro. Eles também coincidem com o primeiro dia do mês sagrado islâmico do Ramadã, período de jejum para os muçulmanos.

A Al Masirah não especificou quais alvos, se algum, foram atingidos, mas disse que quatro dos ataques tinham como alvo o porto de Ras Issa.