Rússia é responsável pela morte de Navalny, diz especialista da ONU

Katzarova também alertou que outros detentos na Rússia poderiam sofrer o mesmo destino de Navalny, dizendo que estava "muito preocupada" com o político da oposição Vladimir Kara-Murza, entre outros.

"Desde a morte de Alexei Navalny, não passa um dia sem que eu me pergunte: quem é o próximo Navalny?", disse ela. "E haverá um próximo Navalny, com certeza, com esse nível de repressão."

O Kremlin tem retratado Navalny e seus apoiadores como infratores da lei e ferramentas do Ocidente, agindo para desestabilizar a Rússia. Moscou também tem negado as acusações de sua esposa, Yulia Navalnaya, de que o presidente Vladimir Putin teria pedido sua morte.

Navalnaya disse na semana passada que a escala de apoio popular a Navalny desde sua morte é prova de que sua causa continua viva e convocou um protesto maciço contra Putin para o dia da eleição, em 17 de março.

(Por Emma Farge e Cecile Mantovani)