Chefe do Pentágono tenta convencer aliados de compromisso dos EUA com a Ucrânia

Por Idrees Ali

BASE AÉREA DE RAMSTEIN, Alemanha (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, procurou convencer os aliados europeus de que o governo do presidente Joe Biden ainda está comprometido com o apoio à Ucrânia, mesmo com Washington praticamente sem dinheiro para continuar a armar Kiev e com poucos sinais de que o Congresso se movimentará para repor os fundos.

Até o momento, o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, tem se recusado a votar um projeto de lei que forneceria 60 bilhões de dólares a mais para a Ucrânia, e a Casa Branca tem se esforçado para encontrar maneiras de enviar assistência a Kiev, que vem lutando contra as forças russas há mais de dois anos.