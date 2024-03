Imagens de satélite mostram 35% das construções de Gaza destruídas, diz ONU

Imagens de satélite analisadas pelo Centro de Satélites das Nações Unidas mostram que 35% das construções da Faixa de Gaza foram destruídas ou danificadas na ofensiva de Israel no enclave palestino.

O ataque israelense, lançado em resposta aos ataques de militantes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, matou cerca de 32.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde do território administrado pelo Hamas. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque do Hamas a Israel.

Em sua avaliação, o Centro de Satélites das Nações Unidas, UNOSAT, usou imagens de satélite de alta resolução coletadas em 29 de fevereiro e as comparou com imagens tiradas antes e depois do início do último conflito.