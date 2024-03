Líder da oposição venezuelana, María Machado anuncia que filósofa será registrada como candidata

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse nesta sexta-feira que, diante dos obstáculos colocados pelo governo, o bloco oposicionista decidiu por unanimidade nomear uma renomada intelectual para ser registrada como candidata nas eleições presidenciais de julho próximo.

A nomeação de Corina Yoris, uma doutora em história de 80 anos, ocorre em face da desqualificação de María Corina Machado e depois que o gabinete da procuradoria anunciou no início desta semana a prisão de dois aliados próximos da líder da oposição e também disse que havia mandados de prisão para outros sete, incluindo a suposta substituta de Machado, Magalli Meda.

Com o prazo final para as indicações de candidatos até 25 de março, Machado e a Plataforma Unitária tiveram que decidir qual candidatura registrar no Conselho Nacional Eleitoral (CNE).