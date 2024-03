EUA dizem estar "decepcionados" com cancelamento de visita de israelenses

Kirby enfatizou que a política dos EUA não mudou, apesar da decisão de se abster na votação do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que as autoridades norte-americanas poderiam continuar a levantar as preocupações de Washington com as políticas israelenses em Gaza como parte das discussões em andamento entre os dois governos.

"Nada mudou em nossa opinião de que uma grande ofensiva terrestre em Rafah seria um grande erro", disse Kirby.