Nova York testará sistemas de detecção de armas no metrô da cidade

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - A cidade de Nova York começará a testar tecnologia para detectar armas em um programa piloto em várias estações do metrô, disse o prefeito, Eric Adams, nesta quinta-feira.

O anúncio foi realizado após vários tiroteios no sistema de metrô, um dos maiores e mais movimentados do mundo, incluindo uma discussão em um trem em março que terminou com um homem atirando na própria cabeça com a sua arma.