Rússia pede moderação e dialoga com o Irã após ataques a Israel

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse neste domingo que estava extremamente preocupada com os ataques do Irã a Israel e apelou a todas as partes para que exerçam contenção, mas ponderou que as tensões permanecerão altas até que o conflito entre Israel e os palestinos seja resolvido.

O Irã atacou Israel para vingar uma suposta ofensiva israelense ao complexo da embaixada iraniana na Síria, em 1º de abril, que matou os principais comandantes da Guarda Revolucionária e ocorreu após meses de confrontos entre Israel e aliados regionais do Irã.