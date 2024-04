Contas bloqueadas no X continuaram ativas e permitiram lives, diz PF ao STF

As entidades também defendem que a plataforma adote uma série de providências como moderação de conteúdo e cooperação com autoridades judiciais.

Procurada por e-mail, a plataforma não respondeu de imediato a pedido de comentário.

O embate de Musk com Moraes teve novos desdobramentos esta semana.

Na quinta (18), o STF afirmou que as decisões do tribunal são fundamentadas e as partes têm acesso às fundamentações, em manifestação oficial um dia após uma comissão do Congresso dos Estados Unidos ter apresentado um relatório com críticas a Moraes e divulgado algumas decisões sigilosas do magistrado sobre a plataforma.

Após a divulgação do relatório, Musk foi ao X novamente criticar o ministro do Supremo. "As ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre de Moraes violam a lei brasileira", afirmou.

Sem citar o nome de Musk, Moraes disse em evento no Rio de Janeiro que "o Poder Judiciário brasileiro, a Justiça Eleitoral brasileira estão acostumados a combater mercantilistas estrangeiros que tratam o Brasil como colônia".