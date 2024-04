Haddad diz que é extremamente complexo conviver com presidente do BC que você não escolheu

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que seria uma enorme surpresa para ele os juros subirem e que está sendo "uma experiência extremamente complexa conviver com um presidente do Banco Central que você não escolheu".

Ao ser perguntado sobre fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a âncora fiscal menos transparente aumenta o custo da política monetária, sinalizando que os juros podem subir, Haddad respondeu que o governo de Jair Bolsonaro furou teto de gastos o tempo inteiro e, no pior momento, durante a pandemia de Covid, a Selic chegou a 2%.

"Eu não sou diretor do Banco Central. Mas, para mim, seria uma enorme surpresa, com a inflação de março em 0,16% (os juros subirem). Estão pedindo o quê da economia brasileira?", afirmou Haddad na entrevista concedida na última quinta-feira e publicada neste sábado.