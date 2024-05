Repórter no RS: Em abrigo, gaúchos pensam no que restou de suas casas

Foi no abrigo do Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), em Porto Alegre, sentado em um dos degraus do ginásio, que conheci o aposentado Erandir Teixeira Martins. Com 84 anos, ele tinha apenas um ano de idade na grande enchente de 1941. O aposentado mora a poucos metros do abrigo, próximo ao Hospital Mãe de Deus —que fechou o setor de emergência, no último sábado (4), por conta dos alagamentos.

O idoso relata que resistiu a sair de casa. "Quando apagou a luz, eu pensei 'e agora'?", conta. A água já batia no colchão e alguns objetos boiavam quando ele foi retirado do local.

Mal termino a conversa com o aposentado, volto a me sentar no degrau. Desta vez acompanhado da recicladora Cinara da Luz Salles, 43. Com o pensamento visivelmente em outro lugar, a mulher se mostrava preocupada com o que restou de sua casa, deixada para trás, a mais de dez quilômetros de distância do abrigo.