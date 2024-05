Justiça Militar manda prender PM suspeita de furto em batalhão de Santos

A Justiça decretou a prisão preventiva da policial militar Vanessa Rezende, acusada de envolvimento no furto de armas e munição do 6º Batalhão de Santos. Ela é ordenança de um tenente-coronel, comandante da unidade alvo do crime, e teria tentado cometer suicídio quando soube que seria presa.

A prisão foi decretada nesta sexta-feira (10) pela juíza Maria Elisa Terra Alves, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Vanessa — o espaço continua aberto caso haja manifestação dos defensores dela.

O furto no 6º Batalhão da Polícia Militar de Santos (SP), uma das principais unidades da corporação na Baixada Santista, aconteceu no último domingo (5). A Polícia Civil e a PM abriram inquéritos para apurar as circunstâncias do caso.